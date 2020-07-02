50 ألف إصابة بكورونا بأميركا.. وقفزة بكولومبيا والمكسيك

سُجّلت نحو 52,898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الأربعاء، الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي. وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2,7 مليون.

وسجّلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128,028. ويُعتبر عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة 5681 إصابة جديدة بفيروس كورونا و741 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 231 ألفاً و770 والوفيات إلى 28510 حالات. وبذلك يتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في المكسيك نظيره في إسبانيا التي بلغ إجمالي عدد المتوفين لديها أمس الأربعاء 28363 وفقا لإحصاء أعدته رويترز.

وفي كولومبيا، تخطّت أعداد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في كولومبيا الأربعاء عتبة المئة ألف إصابة، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، بعد نحو أربعة أشهر من اكتشاف أوّل حالة في البلاد.

ومع تسجيل كولومبيا التي تضمّ 50 مليون نسمة 4,163 إصابة جديدة في يوم واحد، ارتفع إجماليّ الإصابات بكوفيد-19 إلى 102,009 حالات منذ 6 آذار/مارس، استناداً إلى النشرة اليوميّة لوزارة الصحّة.

كما سجّلت البلاد 136 وفاة جديدة بالفيروس الأربعاء، ليصل بذلك إجماليّ الوفيات جرّاء الوباء إلى 3,470. وأعلِن تعافي 43,407 أشخاص. وارتفعت الإصابات والوفيات في كولومبيا جراء الفيروس بشكل كبير منذ أن أمر الرئيس إيفان دوكي أواخر نيسان/أبريل بتخفيف إجراءات الحجر.