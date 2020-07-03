الصحة السعودية: 2945 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 4193 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ إضافية، و50 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء الصحة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 201.801 حالة، من بينها 59.385 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2291 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 140.614 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1802 حالة وفاة.

فيما كانت الوزارة قد أعلنت أمس الخميس، أن العدد الإجمالي للإصابات في السعودية ارتفع إلى 197608، منها 58184 حالة نشطة، بينها 2287 حالة في العناية المركزة.

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى مليون و727 ألفاً و701 فحص، أي بزيادة قدرها 53214 عن أمس الأربعاء.

كما تم تسجيل 4909 حالات تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137669.

في المقابل تم تسجيل 54 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 1752.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي على أن "من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة"، ناصحاً الناس "بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض" للمرض.

كما أكد أن "نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي".