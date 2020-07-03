بريطانيا ستخفف قواعد الحجر الصحي بشأن كورونا للوافدين

قالت الحكومة البريطانية إنها سترفع شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن فيرس كورونا على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارا من 10 يوليو/ تموز.

وذكرت وزارة النقل أنه سيتم الإعلان، اليوم الجمعة، عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك.

وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يوما عند دخول البلاد، وهو أمر اعتبرت شركات الطيران

والسفر أنه سيؤدي إلى فقد آلاف الوظائف ويلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد.



وأكدت الحكومة أنها تتوقع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل وتخفف قيودها على السفر أيضا.



وتملك حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية السلطة على شؤونها المتعلقة بالصحة العامة.

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وكانت صحيفة "تليغراف" قد ذكرت، أمس الخميس، أن الحكومة ستنهي قواعد الحجر الصحي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا للقادمين من 75 دولة حتى يتسنى للجمهور السفر لقضاء العطلة.

وأضافت أن المملكة المتحدة ستنهي أيضا حظرا للسفر غير الضروري إلى كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبا والأراضي البريطانية بما فيها برمودا وجبل طارق بالإضافة إلى تركيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.

وتتجه بريطانيا صوب إعادة فتح الحانات والمطاعم وأنشطة أخرى في مطلع الأسبوع القادم في إطار عملية تدريجية لإعادة فتح اقتصادها.