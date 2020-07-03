كورونا.. إصابات أميركا تتجاوز 55 ألفاً والمكسيك تتجاوز إيران

سجلت الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة، بحسب ما أظهر إحصاء لرويترز، الجمعة، فيما سجلت الصين 5 إصابات جديدة بالفيروس، بينما المكسيك تجاوزت إيران في عدد الإصابات.

وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما وضع معالجة الرئيس دونالد ترمب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.

وبلغ العدد اليومي للإصابات في الولايات المتحدة 55,274 حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجلته البرازيل في 19 يونيو حزيران والبالغ 54,771.

كان أنتوني فاوتشي رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف ما لم يتم اتخاذ إجراءات في أنحاء البلاد لكبح انتشار الفيروس.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 3 حالات في اليوم السابق.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، "يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا".وكان ترمب، الذي لم يشاهد في السابق... ترمب: يبدو أن هناك 3 لقاحات جيدة لكورونا أميركا

وأضافت اللجنة في بيان أن 3 من الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا 4 حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83,542 حتى الثاني من يوليو، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

وفي المكسيك، أظهرت بيانات لوزارة الصحة تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و511 حالة.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29,189 حالة.

ودفعت الإصابات الجديدة المكسيك لتتجاوز إيران وتحتل المركز العاشر بين أكثر الدول من حيث عدد الإصابات وفقا لإحصاء أعدته "رويترز".

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا اليوم تسجيل 6718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 667,883.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد، إن 176 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة رسميا إلى 9859.