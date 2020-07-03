كورونا يودي بأكثر من 520 ألف شخص حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 521,384 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهوره في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10,887,320 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5,585,100 شخص على الأقل.

لا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 128,740 وفاة من أصل 2,739,879 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 781,970 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 61884 وفاة من أصل 1,496,858 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43995 وفاة من أصل 283,757 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34818 وفاة (240,961 إصابة)، وفرنسا مع 29875 وفاة (202,785 إصابة).

وراجعت المملكة المتحدة الخميس طريقة تعدادها للمصابين وخفّضت بناء على ذلك العدد من 313,483 إصابة الأربعاء إلى 283,757 الخميس.

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وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 83542 إصابة (5 إصابات جديدة بين الخميس والجمعة) تعافى منها 78499 شخصاً.

وأحصت أوروبا الاثنين حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 198,356 وفاة من أصل 2,690,130 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 137,421 (2,844,522 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 121,662وفاة (2,735,117 إصابة)، وآسيا 36244 وفاة (1,388,696 إصابة) والشرق الأوسط 16959 وفاة(785,842 إصابة) وإفريقيا 10609 وفيات (433,436 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9585 إصابات).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.