11 مليون إصابة بكورونا.. وتحور غير خطر بالفيروس

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 11 مليوناً، اليوم الجمعة، وفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، في منعطف مهم آخر في تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد حالات كورونا أكثر من مثلي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

موضوع يهمك أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تتفاوض لشراء عقار ديكساميثازون لمرضى كورونا في الدول الفقيرة.وقالت عدد من... الأمم المتحدة تشتري هذا الدواء لمرضى كورونا في الدول الفقيرة فيروس كورونا

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، تليها البرازيل، فروسيا. وقد تحولت كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند إلى بؤر جديدة للفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 55400 إصابة بمرض كوفيد-19 أمس الخميس، وهو رقم قياسي عالمي جديد للحالات المسجلة في يوم واحد، حيث زادت الإصابات في غالبية الولايات.

وحدث ما يقرب من ربع الوفيات المعروفة في العالم في الولايات المتحدة التي قارب العدد فيها 129 ألف حالة.

ويمثل عدد المصابين في دول أميركا اللاتينية، ومن ضمنها البرازيل ذات المليون ونصف المليون إصابة تقريبا، 23% من الإجمالي العالمي. وأصبحت الهند المركز الجديد للتفشي في آسيا، وقفز العدد فيها إلى 625 ألف حالة.

وتمثل الحصيلة الآسيوية حوالي 12% من إجمالي الإصابات على مستوى العالم والشرق الأوسط حوالي 9%، بحسب إحصاء لـ"رويترز" يستند إلى التقارير الحكومية.

وشهدت دول، من بينها الصين ونيوزيلندا وأستراليا، موجات جديدة في الشهر الماضي، على الرغم من كبح انتشار العدوى في الداخل إلى حد كبير.

في سياق آخر، قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس التي جمعتها المنظمة تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.

وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، على هامش مؤتمر لجمعية الصحافيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف: "أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع".

وأضافت أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة جمعت حتى الآن 60 ألف عينة من المرض.