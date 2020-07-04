منظمة الصحة: رقم عالمي لإصابات كورونا يتجاوز 212 ألفا

سجلت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 212326 حالة خلال 24 ساعة.

وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند. وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 يونيو /حزيران حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.

وظل عدد حالات الوفاة ثابتا عند نحو 5000 حالة يوميا.



وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة، أمس الجمعة، فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة أشهر.

وأصيب تحديدا أكثر من 11.15 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 526088 شخصا توفوا جراء المرض.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلةً 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة مليونين و812976 حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني، مسجلةً 63174 حالة وفاة ومليونا و539081 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الثالث، مسجلةً 667883 حالة إصابة و9859 حالة وفاة.

وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلةً 648315 حالة إصابة و18655حالة وفاة، تليها بريطانيا مسجلةً 314603 حالة إصابة و44131 حالة وفاة.