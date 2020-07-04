إصابات كورونا تتجاوز 11.15 مليون والوفيات 526 ألف

أصيب أكثر من 11.15 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حسب ما أظهره أحدث إحصاء لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، كما أن 526088 شخصا توفوا جراء المرض.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلةً 129476 حالة وفاة في حين بلغت الإصابات المؤكدة مليونين و812976 حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني، مسجلةً 63174 حالة وفاة ومليونا و539081 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث، مسجلةً 667883 حالة إصابة و9859 حالة وفاة.

وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلةً 648315 حالة إصابة و18655حالة وفاة، تليها بريطانيا مسجلةً 314603 حالة إصابة و44131 حالة وفاة.