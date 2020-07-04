حوالي 40 ألف متعافٍ من فيروس كورونا في الكويت

تنخفض بشكل مستمر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة يومياً في أغلب دول الخليج العربية، بينما تشهد دول عربية أخرى إصابات يومية مرتفعة. في المقابل تزداد يومياً أعداد المتعافين من المرض في معظم أنحاء الدول العربية.

قطر.. 530 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1804 حالة شفاء إضافية وحالتي وفاة.

وبذلك ترتفع أعداد المتعافين من كورونا في قطر إلى 90387 والوفيات إلى 123.

الكويت.. 667 حالة شفاء جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم السبت تسجيل 667 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد المتعافين إلى 39943.

كما تم تسجيل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات إلى 49303. أما الوفيات بكورونا في الكويت فبلغت 365 بعدما تم تسجيل 5 حالات إضافية اليوم.

العراق.. 2334 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1477 حالة شفاء إضافية و106 حالات وفاة.

وبذلك ترتفع أعداد الإصابات إلى 58354 والمتعافين من كورونا إلى 31077 والوفيات إلى 2368.

فلسطين.. 4250 إصابة

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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ صباح اليوم، ما يرفع الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4250، منها 3597 حالات نشطة و637 حالة تعاف، و16 وفاة.

عمان.. 1177 إصابة جديدة

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و799 حالة شفاء إضافية و10 حالات وفاة.

وبذلك ترتفع الأعداد في سلطنة عمان إلى 45106 إصابة منها 26968 حالة شفاء و203 حالة وفاة.