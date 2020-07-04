حوالي 40 ألف متعافٍ من فيروس كورونا في الكويت

تنخفض بشكل مستمر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة يومياً في أغلب دول الخليج العربية، بينما تشهد دول عربية أخرى إصابات يومية مرتفعة. في المقابل تزداد يومياً أعداد المتعافين من المرض في معظم أنحاء الدول العربية.

الكويت.. 667 حالة شفاء جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم السبت تسجيل 667 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد المتعافين إلى 39943.