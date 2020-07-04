كورونا يلامس 53 ألف حالة جديدة في أميركا مقابل 3 في الصين

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، يوم الجمعة، إضافة إلى تسجيل عدة ولايات أرقاما قياسية جديدة. وفي المقابل سجلت الصين 3 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في بر الصين الرئيسي، بحسب لجنة الصحة الوطنية.

وفي الولايات المتحدة، أدى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى وضع طريقة معالجة الرئيس دونالد ترمب للأزمة تحت المجهر، وعرض للخطر إعادة فتح الاقتصاد مع إغلاق بعض الولايات الأنشطة المحفوفة بمخاطر كبيرة.

وسجلت ولايات ألاباما وألاسكا وإيداهو ومسيسبي ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتنيسي كلها أرقاما يومية قياسية لحالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة.

وبلغت حالات الإصابة اليومية في أميركا 53483 حالة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وهو أدنى مما تم تسجيله في اليوم السابق 55405 حالة.

الصين تواصل محاصرة كورونا

وفي الصين، جاء تسجيل 3 حالات إصابة، الجمعة، مقابل 5 إصابات بالفيروس خلال اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، السبت، في بيان إن حالتين من الحالات الثلاثة واردتان من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولا توجد حالات وفاة جديدة.



ورصدت الصين أيضا 4 حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.



وأضافت اللجنة أن مجمل حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي بلغ، الخميس، 83545 حالة .



وما زال عدد حالات الوفاة بكورونا في الصين 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو/ أيار.