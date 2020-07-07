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الصحة السعودية: 3392 إصابة جديدة بكورونا و5205 حالات شفاء

المصدر: العربية.نت
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة، وشفاء 5205 حالة.

كلمات دالّة

#كورونا, #الصحة السعودية, #السعودية
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