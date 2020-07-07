الصحة السعودية: 3392 إصابة جديدة بكورونا و5205 حالات شفاء آخر تحديث: الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 هـ - 07 يوليو 2020 KSA 16:14 - GMT 13:14 تارخ النشر: الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 هـ - 07 يوليو 2020 KSA 16:10 - GMT 13:10 المصدر: العربية.نت المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية رابط مختصر شارك الصحة السعودية: 3392 إصابة جديدة بكورونا و5205 حالات شفاء PDF اطبع حجم الخط أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و49 وفاة، وشفاء 5205 حالة. كلمات دالّة #كورونا, #الصحة السعودية, #السعودية إقرأ أيضاً حصيلة قياسية جديدة.. كورونا يحصد 200 شخص في إيران 10:49 GMT