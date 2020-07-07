الصحة العالمية: كورونا لم يبلغ ذروته وينتقل عبر الهواء

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن انتشار وباء كوفيد-19 "يتسارع" وقد أودى بـ400 ألف شخص خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد، وأن هناك أدلة مبدئية على انتقال كورونا عبر الهواء.

وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع".

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يذكر أن منظمة الصحة قد غيرت أقوالها فيما يتعلق بتعامل الحكومة الصينية مع فيروس كورونا، وعدلت جدولها الزمني عبر موقعها الرسمي، لتكشف أنها سمعت عن تفشي الفيروس المستجد من الإنترنت ووسائل الإعلام، وليس من المسؤولين الصينيين، كما أصرت في بداية انتشار الجائحة، وفقا لتقرير نشرته فوكس نيوز.

وبحسب القناة، فقد تم إجراء التعديلات على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت في 29 يونيو، مما يعيد الحديث عن أن الصين تستّرت لفترة طويلة على ظهور الفيروس، وأن المنظمة تكتمت على ذلك.

وتقول المنظمة، في تعديلاتها الجديدة، إنه في 31 ديسمبر 2019 وجد مكتب المنظمة في الصين بيانًا إعلاميًا صدر عن لجنة الصحة لبلدية ووهان على موقعها على الإنترنت بشأن حالات "الالتهاب الرئوي الفيروسي" في ووهان، وإنها رصدت أيضًا تقارير إخبارية باللغة الصينية، حول نفس المجموعة من الحالات في ووهان المصابة بالتهاب رئوي لسبب غير معروف، وهذا من أخطر المنظمة بهذه العدوى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في السابق أن معرفتها الأولى بفيروس كورونا نابعة من تنبيه وصلها من لجنة الصحة لبلدية ووهان، إلا أن التعديل الجديد يؤكد أن التحذير الأول جاء من مكتب منظمة الصحة العالمية في بكين وليس من السلطات هناك.