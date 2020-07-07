حصيلة قياسية جديدة.. كورونا يحصد 200 شخص في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، وفاة 200 شخص جراء كوفيد-19 في 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة. وقالت سيما سدات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الإيراني، "للأسف في الساعات الـ24 الماضية فقدنا 200 من مواطنينا ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 11931".

و لا يزال الوضع في محافظات الأهواز وهرمزجان وبوشهر وكرمانشاه وكردستان وإيلام وأذربيجان الغربية والشرقية وخراسان رضوي في الحالة الحمراء.

وكانت المتحدة باسم الوزارة قالت سابقا إن الوضع في محافظات جولستان وألبرز وكرمان ويزد وهمدان وسيستان وبلوشستان في حالة تأهب.

كما كان سعيد خال، الرئيس التنفيذي لمنظمة زهرة الصحية، حذر من الوضع المقلق لتفشي كورونا مجددا قائلا إن "الأرقام التي نراها هذه الأيام غير مسبوقة خلال الـ 75 الماضية، وإذا لم نتحرك، فإن طهران ستعود إلى الظروف الصعبة".