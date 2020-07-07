1262 إصابة جديدة بكورونا في عمان و601 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 أشخاص.

من جهتها سجلت الكويت 601 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 514 حالة.

وبدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية على تويتر نقلا عن وزارة الصحة العامة، إن 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

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‫أما الإمارات العربية المتحدة، فقد أحصت 532 إصابة جديدة و993 حالة شفاء، بينما أعلنت إمارة دبي عن خلو المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي من مرضى ‫كورونا وغلقه بخروج آخر مريض من اليابان.

في المقابل قررت سلطات ولاية سطيف شرق الجزائر العاصمة، تعديل توقيت الحجر الصحي الجزئي والإجراءات الوقائية المصاحبة له، بداية من الأربعاء، بسبب تسجيل الولاية أعلى معدلات الإصابات اليومية بكورونا في البلاد منذ أسابيع.

حيث سيبدأ حظر التجول من الساعة الواحدة ظهرا 13.00 إلى غاية الساعة الخامسة 5 صباحا، والتوقف التام لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية و الاجتماعية، وكذلك تعليق حركة نقل المسافرين والسيارات.

وستطبق هذه الإجراءات طيلة 15 يوما، حسب ما أفاد به بيان الولاية.