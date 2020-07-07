وفيات كورونا تفوق 55 ألفا ببريطانيا.. وشفاء 46 ألفا بروسيا

كشف إحصاء لرويترز استند إلى مصادر بيانات رسمية أن حصيلة الوفيات التي يشتبه أنها نتجت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بلغت 55398 شخصا.

ويشمل إحصاء رويترز الوفيات التي ذُكر كوفيد-19 سببا لها في شهادات الوفاة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 26 يونيو

حزيران وحتى 28 من الشهر نفسه في اسكتلندا. كما يشمل أيضا الوفيات التي حدثت في المستشفيات بعد هذا الوقت.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن حصيلة الوفيات الكلية في إنجلترا وويلز في الأسبوع المنتهي يوم 26 يونيو حزيران تراجعت الآن إلى أقل من المتوسط في خمسة أعوام للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي روسيا، أعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 694230.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن 198 شخصا لقوا حتفهم أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10494. وقالت روسيا إن 463880 شخصا تماثلوا للشفاء.

وفي الهند، تجاوزت وفيات فيروس كورونا 20 ألفا اليوم الثلاثاء بينما زاد عدد الإصابات بصورة كبيرة قبيل تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين وسط توقعات اقتصادية قاتمة.

وسجلت البلاد 467 حالة وفاة جديدة اليوم الثلاثاء ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 20160. كما سجلت 22252 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 719665 إصابة.

وتجاوزت الهند روسيا أمس الاثنين لتصبح ثالث أكثر الدول تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، صعودا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أي حالات وفاة جديدة.

ولم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض.

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ورصدت الصين أيضا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

يأتي ذلك فيما سجلت وزارة الصحة المكسيكية 4902 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و480 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 261,750، وحالات الوفاة إلى 31,119.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من حالات الإصابة المؤكدة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية تخطت، الاثنين، عتبة 130 ألف وفاة بكوفيد-19، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا المجال.

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وظُهر الاثنين بتوقيت واشنطن بلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد مليونين و888 ألفا و729، والوفيات 130 ألفا وسبع حالات.

وتشهد الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 لجهة الإصابات والوفيات، منذ الشهر الماضي تزايدا كبيرا في الإصابات دفع ولايات عدة إلى تعليق عملية رفع الإغلاق، وصولا الى إعادة إغلاق الحانات.

والسبت، سجل عدد قياسي من الإصابات اليومية بلغ 57 ألفا و683 حالة.