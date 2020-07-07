8 إصابات بكورونا في الصين.. ووفيات أميركا تتخطى 130 ألفا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، صعودا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أي حالات وفاة جديدة.

ولم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض.

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ورصدت الصين أيضا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

يأتي ذلك فيما سجلت وزارة الصحة المكسيكية 4902 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و480 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 261,750، وحالات الوفاة إلى 31,119.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من حالات الإصابة المؤكدة.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية تخطت، الاثنين، عتبة 130 ألف وفاة بكوفيد-19، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا المجال.

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وظُهر الاثنين بتوقيت واشنطن بلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد مليونين و888 ألفا و729، والوفيات 130 ألفا وسبع حالات.

وتشهد الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 لجهة الإصابات والوفيات، منذ الشهر الماضي تزايدا كبيرا في الإصابات دفع ولايات عدة إلى تعليق عملية رفع الإغلاق، وصولا الى إعادة إغلاق الحانات.

والسبت، سجل عدد قياسي من الإصابات اليومية بلغ 57 ألفا و683 حالة.