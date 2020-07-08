أميركا تتجاوز 3 ملايين إصابة بكورونا ومخاوف من أزمة

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة، الثلاثاء، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، مما أثار مخاوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.

وسُجّلت 60,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسيّ منذ بداية الجائحة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.

كما توفّي أكثر من 1100 شخص جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131,362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد معروف من حالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في العالم. وتوفي أكثر من 130 ألف أميركي بالمرض، وهو عدد يحذر الخبراء من أنه سيزيد على الأرجح بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات في ولايات كثيرة.

وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز، سجلت 18 ولاية زيادة قياسية في عدد الحالات الجديدة، بحسب رويترز.

وأطلقت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رسميا عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد بسحب بلاده من المنظمة على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بانسحاب أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، منها اعتبارا من 6 تموز/يوليو 2021.

هذا وسُجّلت أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينيّة والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، الثلاثاء، استناداً إلى مصادر رسميّة.

وباتت المنطقة البؤرة الحاليّة للوباء العالمي، بتسجيلها 3,023,813 إصابة ونحو 140 ألف وفاة نصفها تقريباً في البرازيل التي أصبحت البلد الأكثر تضرّراً من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.