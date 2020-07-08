إصابات كورونا تتخطى 50 ألفا بعمان.. و30 ألفا بالبحرين

أعلنت وكالة أنباء الإمارات على تويتر نقلا عن وزارة الصحة عن 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 568 مصابا ووفاة واحدة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر عن تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأظهرت بيانات الوزارة تجاوز إجمالي الإصابات 30 ألفا.

وفي سلطنة عمان، قالت وزارة الصحة على تويتر إن عدد حالات الإصابة بكورونا في السلطنة تخطت 50 ألف حالة اليوم الأربعاء. وأعلنت عن إصابة 1210 بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي الى 50207. كما أعلنت عن شفاء 1005 وإجمالي المتعافين 32005. وأشارت إلى 9 وفيات جديدة بالفيروس وارتفاع عدد المتوفين إلى 233.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة على تويتر عن تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة. كما أعلنت عن شفاء 593 شخصا من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 42108.

وفي فلسطين، تم تسجيل حالة وفاة لمواطن (62 عاماً) من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 23 وفاة.