7 إصابات بكورونا في الصين و3 ملايين بأميركا اللاتينية والكاريبي

سجلت الصين 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أظهر أحدث تعداد، الأربعاء، أكثر من 3 ملايين إصابة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، هبوطا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضا 6 إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83,572 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

يأتي ذلك فيما سُجّل ما يزيد على 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينيّة والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، استناداً إلى مصادر رسميّة.

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وباتت هذه المنطقة البؤرة الحاليّة للوباء العالمي، وذلك بتسجيلها 3,023,813 إصابة ونحو 140 ألف وفاة نصفها تقريباً في البرازيل التي أصبحت البلد الأكثر تضرّراً من الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجّلت البرازيل البالغ عدد سكّانها 210 ملايين نسمة، 1,668,589 إصابة وأكثر من 66 ألف وفاة جرّاء الفيروس، تليها المكسيك التي سجلت الثلاثاء 6258 حالة إصابة مؤكدة جديدة و895 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 268,008 وحالات الوفاة إلى 32,014.

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وفي البيرو، هناك ما يقرب من 310 آلاف إصابة وزهاء 10,952 وفاة، ولا يبدو أنّ البلاد تتّجه إلى تخفيف أيّ من إجراءات الإغلاق التي كانت اتّخذتها لمواجهة الفيروس.

أمّا في تشيلي، فسُجّلت أكثر من 300 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الفيروس أكثر من 6400.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بكوفيد-19، إصابته بالفيروس الثلاثاء، فيما حذّرت منظّمة الصحّة العالميّة من تسارع تفشّي الوباء واحتمال أن يكون قابلاً للانتقال في الهواء، ما يجعله معدياً أكثر ممّا يُعتقد.