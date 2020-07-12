كورونا.. أكثر من 66 ألف إصابة بأميركا ووفيات المكسيك بارتفاع

سجّلت الولايات المتّحدة 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها، الأحد، جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّرًا بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 134,729.

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وتجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، تسجيل 6094 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و539 وفاة.

وسجلت المكسيك حتى الآن 295,268 حالة إصابة، و34,730 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.