3 وفيات بكورونا في البحرين.. و1318 إصابة في عُمان

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، لكن في حين يشهد بعضها انخفاضاً في هذه الأعداد المسجلة يومياً، تعرف دول أخرى ارتفاعاً في الحالات، بسبب عودة النشاط الاقتصادي أو بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الكويت.. 836 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 54894.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا في الكويت، ما يرفع عددد الوفيات إلى 390.

في المقابل تم تسجيل 649 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 44610.

الإمارات.. 401 إصابة

وفي الإمارات، تم تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و492 حالة شفاء وحالتي وفاة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 54854 والمتعافين إلى 45140 والوفيات بكورونا في الإمارات إلى 333.

البحرين.. 3 وفيات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، عن وفاة 3 حالات قائمة لفيروس كورونا، إحداها لمواطن يبلغ من العمر 68 عاماً، وأخرى لوافد يبلغ من العمر 48 عاماً، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 29 عاماً. وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورونا في البحرين إلى 107.

يذكر أن البحرين سجلت في المجل 27828 حالة تعافٍ من كورونا بينما عدد الحالات القائمة هو 4535 منها 51 في العناية المركزة.

سلطنة عمان.. 1318 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأحد، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 56015.

موضوع يهمك كشف ستيف بانون، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الاستراتيجية سابقا، الأحد، أن علماء وخبراء من مختبر... مستشار سابق لترمب: علماء فارون قدموا أدلة صادمة عن تسرب كورونا فيروس كورونا

كما تم تسجيل 843 حالة شفاء إضافية من كورونا في عمان، ما يرفع عدد المتعافين إلى 36098.

في المقابل تم تسجيل 9 حالات وفاة بكورونا ما يرفع الوفيات في عمان إلى 257.

فلسطين.. 349 إصابة

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 349 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و7 حالات وفاة، و408 حالات شفاء.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات النشطة الكلي في فلسطين إلى 5763، وعدد حالات التعافي إلى 1237، وعدد حالات الوفاة إلى 39.

قطر.. 470 إصابة جديدة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 470 إصابة جديدة بكورونا، وحالة وفاة إضافية، و809 حالات شفاء.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في قطر إلى 99743، وعدد حالات الوفاة إلى 147.

العراق.. 1645 حالة شفاء

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 2312 إصابة جديدة بكورونا، و95 حالة وفاة إضافية، و1645حالات شفاء.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 77506، وحالات التعافي من كورونا إلى 44724، وعدد حالات الوفاة إلى 3150.