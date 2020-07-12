3 وفيات بكورونا في البحرين.. و1318 إصابة في عُمان

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، لكن في حين يشهد بعضها انخفاضاً في هذه الأعداد المسجلة يومياً، تعرف دول أخرى ارتفاعاً في الحالات بسبب عودة النشاط الاقتصادي أو بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

البحرين.. 3 وفيات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأحد، عن وفاة 3 حالات قائمة لفيروس كورونا، إحداها لمواطن يبلغ من العمر 68 عاماً، وأخرى لوافد يبلغ من العمر 48 عاماً، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 29 عاماً. وبذلك يرتفع عدد الوفيات بكورونا في البحرين إلى 107.

يذكر أن البحرين سجلت في المجل 27828 حالة تعافٍ من كورونا بينما عدد الحالات القائمة هو 4535 منها 51 في العناية المركزة.

سلطنة عمان.. 1318 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الأحد، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 56015.

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كما تم تسجيل 843 حالة شفاء إضافية من كورونا في عمان، ما يرفع عدد المتعافين إلى 36098.

في المقابل تم تسجيل 9 حالات وفاة بكورونا ما يرفع الوفيات في عمان إلى 257.