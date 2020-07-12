كورونا يتفشى في أرجاء أكاديمية عسكرية في إندونيسيا

ثبتت إصابة ما يقرب من 1300 شخص في أكاديمية عسكرية بإندونيسيا بفيروس كورونا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء الوباء.

وقال رئيس الأكاديمية الجنرال أنديكا بيركاسا مساء السبت، إن المدرسة العسكرية في غرب جزيرة جاوة، الأكثر اكتظاظاً في البلاد، عزلت وأدخل 30 شخصاً إلى المستشفى بعدما أظهروا أعراضا خفيفة للإصابة بكورونا.

وأوضح أنه من بين 1280 إصابة مؤكدة، هناك 991 من الطلاب، أما الإصابات المتبقية فتعود إلى عمال في الأكاديمية وأفراد عائلاتهم.

ولم يظهر معظم المصابين أي أعراض للفيروس. واكتُشف وجود الإصابات عندما ذهب اثنان من الطلاب إلى منشأة طبية وكانا يشتكيان من الحمى وآلام في الظهر.

وبعد خضوعهما لاختبار كوفيد-19، تبين أنهما مصابان بالفيروس ما دفع إدارة الأكاديمية إلى إجراء اختبارات جماعية في المؤسسة التي تضم 2000 موظف وطالب.

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وقال بيركاسا إنه ليس واضحاً كيف أصيب الطلاب بالفيروس، موضحاً أن بعض الموظفين يعيشون خارج المجمع العسكري.

وقدم حاكم غرب جاوة اعتذاره لتفشي الوباء وحض السكان في الحي حيث تقع الأكاديمية على تقييد تحركاتهم حتى يتم السيطرة على الوضع.

وتعتبر إندونيسيا الأكثر تضرراً في جنوب شرق آسيا مع أكثر من 74 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 3500 وفاة.

ويعتقد أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير بسبب العدد المنخفض للاختبارات، كما يقول خبراء.