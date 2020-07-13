المكسيك الرابعة عالمياً بوفيات كورونا.. وإصابات البرازيل تلامس مليونين

أصبحت المكسيك البلد الرّابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، متجاوزةً بذلك إيطاليا، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، الاثنين، استنادًا إلى مصادر رسمية.

وقالت السلطات الصحية المكسيكيّة على "تويتر" إنّ "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكّدة (بالفيروس) و35,006 وفيات". أما إيطاليا فأحصت حتى يوم الأحد إجمالي 34,954 وفاة جراء الوباء.

وسجّلت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحّية.

وتتصدّر الولايات المتّحدة لائحة الدول الأكثر تضرّرًا في العالم جرّاء الوباء بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل والمملكة المتّحدة والمكسيك.

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هذا وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 631 وفاة بفيروس كورونا، مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونا و864 ألف حالة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات حتى يوم الأحد وصل إلى 72100 وفاة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن العدد الإجمالي الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة وذلك في ضوء نقص عدد الاختبارات.