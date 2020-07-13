كورونا.. إصابات العالم تقارب 13 مليوناً وألمانيا تحذر من موجة ثانية

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 569,135 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، استناداً إلى مصادر، فيما حذر وزير الصحة الألماني من "خطر حقيقي" لموجة ثانية من كوفيد-19.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 12,927,000 إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 6,905,200 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تُجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 135,205 وفيات من أصل 3,304,942 إصابة. وشُفي ما لا يقلّ عن 1,006,326 شخصاً.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً بالوباء هي البرازيل، تليها المملكة المتّحدة، والمكسيك وإيطاليا.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميّاً تسجيل 4634 وفاة من أصل 83,602 إصابة (8 إصابات جديدة بين الأحد والاثنين) فيما شُفي 78,648 شخصا.

يأتي ذلك فيما حذر وزير الصحة الألماني، الاثنين، من أن "تهديد" ظهور موجة ثانية من حالات كوفيد-19 "حقيقي"، داعيا مواطنيه الذين يمضون إجازاتهم إلى احترام تدابير الوقاية.

وعبر ينس شبان عن قلقه خصوصا من الوضع في جزيرة مايوركا كبرى جزر الباليار التي يزورها السياح الألمان.

ويشكل الألمان 27% من زوار الباليار التي تشكل السياحة 35% من إجمالي الناتج الداخلي فيها.

ودانت صحيفة "مايوركا تسايتونغ" المحلية "حال الفوضى وكأن أحد لم يسمع أبدا بالوباء".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمه مع معهد روبرت كوخ، المكلف في ألمانيا عملية الرصد الوبائي: "المشاهد التي وردتنا في نهاية الأسبوع من مايوركا الجزيرة المفضلة للألمان تثير قلقنا".

موضوع يهمك حذرت الخبيرة البريطانية ويندي باركلي من أن فيروس كورونا قد يبقى في الهواء في الأماكن المغلقة لأكثر من ساعة، وفقا لصحيفة... عالمة بريطانية: كورونا يبقى معدياً بالهواء لأكثر من ساعة فيروس كورونا

وحذر الوزير بالقول: "علينا أن نكون متيقظين لكيلا تتحول الباليار إلى ايشجل جديدة" منتجع التزلج في النمسا حيث تكثر الحانات وتحول هذا الشتاء بؤرة أوروبية كبرى لتفشي كوفيد-19.

وكشفت مشاهد فيديو عشرات السياح الألمان أو البريطانيين يحتفلون بصخب في شوارع مايوركا دون وضع كمامات ولا احترام التباعد الاجتماعي.

وقال الوزير: "لست هنا لإفساد الفرحة.. لكن الوقت ليس مناسبا للاحتفال".

وتابع: "مخاطر تسجيل موجة ثانية من الإصابات حقيقية" وهو يتخوف من ارتفاع جديد للحالات في ألمانيا لدى عودة السياح من إجازاتهم في اوروبا.

وسجلت ألمانيا، الاثنين، رسميا 198,963 حالة جديدة بكوفيد-19 و9064 وفاة وفقا لمعهد روبرت كوخ.