كورونا الخليج: 418 إصابة جديدة وحالتا وفاة في قطر

كشفت وزارة الصحة القطرية، الاثنين، عن تسجيل 418 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، عن شفاء 746 شخصا من مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 45356.

وفي سلطنة عُمان، أكدت وزارة الصحة على تويتر، الاثنين، تسجيل 2164 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

ودوليا، سجّلت الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم، 59,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها، الاثنين، جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

موضوع يهمك أكد دبلوماسي أوروبي، الاثنين، أن "اليونان طلبت إعداد قائمة عقوبات تطبق إذا بدأت تركيا التنقيب في المياه اليونانية".وقال... دبلوماسي أوروبي: اليونان طلبت إعداد قائمة عقوبات ضد تركيا العرب و العالم

وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3,301,820 شخصًا، بينما زاد عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 135,171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

والأحد، سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 66,528 إصابة في 24 ساعة.