كورونا في الخليج: شفاء 746 حالة في الكويت وإصابة 2164 بعُمان

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين، عن شفاء 746 شخصا من مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد حالات الشفاء إلى 45356.

وفي سلطنة عُمان، أكدت وزارة الصحة على تويتر، الاثنين، تسجيل 2164 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

ودوليا، سجّلت الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19 في العالم، 59,747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها، الاثنين، جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

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وأظهرت بيانات الجامعة أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع إلى 3,301,820 شخصًا، بينما زاد عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 135,171 (442 وفاة إضافية في 24 ساعة).

والأحد، سجّل العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 66,528 إصابة في 24 ساعة.