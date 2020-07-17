فاوتشي يحذر الشباب: عدم ظهور أعراض كورونا لا يمنع العدوى

ناشد خبير الأمراض المعدية الأميركي البارز الدكتور أنتوني فاوتشي، الفئات الأصغر سنا الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي زاد بقوة في أجزاء من البلاد.

وقال في مقابلة بثت الخميس على الهواء مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ: "أرجوكم تحملوا المسؤولية المجتمعية وكونوا جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة".

وتعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها "فيسبوك" لانتقادات بسبب سماحها بانتشار معلومات مغلوطة بشأن الجائحة، مثل العلاجات الوهمية ونظريات المؤامرة واسعة النطاق.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 70 ألف حالة يوميا مقارنة بما يقل عن 20 ألف حالة في مايو. وقال فاوتشي إن متوسط عمر المصابين انخفض بنحو 15 سنة، إذ بات يصاب بالعدوى فئات أصغر سنا، ربما لا تظهر على كثيرين منهم أعراض قوية للمرض.

وحذر فاوتشي من أنه حتى أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس، مما يزيد من احتمال إصابة أناس أكثر عرضة للخطر.

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وقال إن بعض الولايات شرعت في إعادة فتح المؤسسات والمتاجر رغم أنها لم تلتزم بإرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وقال إنه في ولايات أخرى "ألقى المواطنون بالحذر في مهب الريح"، مستشهدا بصور تظهر أشخاصا يتجمعون في حانات دون كمامات واقية.

وقال فاوتشي: "علينا أن نعيد ترتيب صفوفنا"، مشيرا إلى أن بعض مناطق البلاد أقل خطرا بكثير من مناطق أخرى.

واستحث الناس على استخدام الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والانتباه إلى أن الأماكن المفتوحة أفضل دائما من الأماكن المغلقة.

وقال: "يجب أن ننظر إلى إجراءات الصحة العامة كوسيلة أو بوابة لاستعادة الاقتصاد".