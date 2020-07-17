لندن: غير مقبولة المحاولات الروسية لسرقة بيانات لقاح كورونا

قال وزير الأمن البريطاني، جيمس بروكنشاير، الجمعة، إن محاولات متسللين مدعومين من روسيا لسرقة أبحاث لقاح لمرض كوفيد-19 من بريطانيا "غير مقبولة على الإطلاق"، لكنها لم تلحق أي ضرر.

كان المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا قد قال، أمس الخميس، إن متسللين تدعمهم الدولة الروسية حاولوا سرقة أبحاث لقاح وعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم. لكن روسيا نفت مزاعم لندن.

وقال بروكنشاير لـ"سكاي نيوز" Sky News: "من غير المقبول تماماً أن تسعى وكالات المخابرات الروسية إلى الدخول على أنظمة أولئك الذين يسعون للتصدي لهذه الأزمة... ويحاولون تطوير لقاح".

وأضاف: "لا يوجد دليل أو معلومات عن حدوث أي ضرر".

والخميس، اعتبر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن تستهدف أجهزة الاستخبارات الروسية من يعملون على مكافحة جائحة" كوفيد-19، وحذّر مِن أن مَنْ ينفذون هجمات مماثلة "سيتحملون مسؤولية أفعالهم" عاجلاً أو آجلاً.

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وأضاف في بيان: "في حين يسعى البعض بطيش وراء مصالحهم الأنانية، تتابع المملكة المتحدة وحلفاؤها عملهم الشاق لإيجاد لقاح وحماية الصحة العالمية".

ووفق الجهاز الحكومي البريطاني المكلف بالأمن الإلكتروني، هاجمت مجموعة قراصنة روس منظمات بريطانية وكندية وأميركية لسرقة أبحاث تتعلق بتطوير لقاح ضد فيروس سارس-كوف2.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف "لا نقبل هذه الاتهامات ولا المزاعم الأخيرة الواهية حول التدخل في انتخابات 2019"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الرسمية.