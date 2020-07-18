مليون إصابة بكورونا حول العالم في 100 ساعة.. وقفزة بأميركا

أظهر إحصاء لرويترز، السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة، فيما يمثل أول مرة يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة في أقل من 100 ساعة، فيما سجّلت الولايات المتّحدة، لليوم الثالث على التوالي، حصيلة قياسيّة من الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما سجلت الصين 22 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي.

وسُجلت أول حالة إصابة بكورونا في الصين في أوائل يناير، واستغرق الوصول إلى مليون حالة 3 أشهر. وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة، والتي سجلت في 13 يوليو، إلى 14 مليون حالة خلال 4 أيام فقط.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أن الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 77,638 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3.64 مليون، إضافةً إلى 927 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 139,128 شخصاً.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم الناس بوضع كمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسئل ترمب خلال مقابلة في محطة "فوكس نيوز" Fox News يتم بثها الأحد عما إذا كان سيفكر في إصدار أمر فقال: "لا، أريد أن يكون للناس قدر من الحرية، ولا أؤمن بذلك".

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ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في العالم منذ بدء تفشيه، مع رصد 237 ألف إصابة يوم الجمعة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة وجاءت البرازيل في المركز الثاني، فيما تأتي الهند في المركز الثالث وحلت روسيا في المركز الرابع. وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، السبت، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 17 يوليو ارتفاعا من 10 حالات قبل يوم.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، السبت، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 17 يوليو ارتفاعا من 10 حالات قبل يوم.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينغ يانغ بغرب الصين. وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمة من الخارج.

وسجلت الصين 14 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض ارتفاعا من خمس حالات قبل يوم.

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وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83,644 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وتزامنا، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 7257 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و736 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 331,298 حالة، وحالات الوفاة إلى 38,310.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

أما البرازيل، فسجلت 34,177 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1163 وفاة يوم الجمعة. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة وبلغت الوفيات 76,688.