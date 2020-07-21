أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا في أميركا.. والصين تسجل 11 فقط

سجّلت الولايات المتّحدة لليوم السابع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الثلاثاء، فيما سجلت الصين 11 إصابة جديدة بالفيروس.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3.82 مليون إصابة، بينها 61,288 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 448 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 140,922 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ومنذ أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجّلت 77,638 إصابة جديدة.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 يوليو انخفاضا من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك 8 حالات في إقليم شينغيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

موضوع يهمك يبدو أن مسلسل الاغتيالات وخطف الناشطين في العراق لن يهدأ قريباً.فالجديد اليوم أن مصدراً أمنياً أكد اختطاف مجهولين لناشطة... المسلسل مستمر.. خطف ناشطة ألمانية وسط بغداد العراق

وسجلت الصين 6 حالات جديدة بلا أعراض نزولا من 13 قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83,693 حالة حتى يوم الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الاثنين، تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات إلى 349,396 وتبلغ الوفيات 39485.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.