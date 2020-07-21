بعد بريطانيا.. روسيا تعلن جاهزية لقاحها للتصدي لكورونا

أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، جاهزية أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء.

رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، قال إن بلاده تخطط لإنتاج 200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي، ضمن شراكات مع دول أخرى.

وأوضح أنه من المقرر إنتاج 30 مليون جرعة في روسيا، والباقي في الخارج، مشدداً على ضرورة تلقيح ما بين 40 إلى 50 مليون شخص في روسيا وحدها.

وحول تقديراته فإنه سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة لقاحات ضد كورونا خلال 2021 من اللقاحات ضد كورونا.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times أكد أن التنافس بين مراكز الأبحاث لإيجاد لقاح لفيروس كورونا انحصر الآن بين 3 مختبرات فقط، أظهرت تجاربها نتائج واعدة:

موضوع يهمك يسارع لقاح أوكسفورد إلى خط نهاية السباق الدولي للقضاء على فيروس كورونا، وقد يكون المركز الأول من نصيبه، شريطة أن يثبت... من أوكسفورد.. تفاصيل عمل لقاح كورونا الذي يترقبه العالم فيروس كورونا

*الأول.. هو الأكثر شهرة إعلاميا، والمعروف بلقاح جامعة أكسفورد، وتتشارك في تطويره الحكومة البريطانية مع شركة "أسترا زينيكا".

*الثاني.. تقوم بتطويره شركة "كان سينو بيولوجيكس" الصينية، وقد نشرت نتائج تجاربها في مجلة "لانست" الطبية.

*الثالث.. هو ثمرة مجهود مشترك بين شركة "فايزر" للأودية وشركة "بيو ان تيك" الألمانية، إضافة إلى شركة "مودرنا" الأميركية.

جميع المطورين أكدوا نجاح التجارب في إنتاج أجسام مضادة مشابهة، لتلك التي شوهدت لدى المتعافين من فيروس كورونا.

غير أن التركيز الإعلامي ينصب الآن على لقاح أكسفورد، حتى إن مسؤولين أميركيين وبريطانيين اتهموا روسيا بمحاولة التجسس على الأبحاث المتعلقة باللقاح، وفق "نيويورك تايمز".