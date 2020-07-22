"خوذات ذكية" في بومباي لمكافحة كورونا في مدن الصفيح المكتظة

كشفت سلطات مدينة بومباي، حيث سجل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند، عن "خوذات ذكية" ستستخدمها هذه المدينة التي تُعتَبَر عاصمة البلاد الاقتصادية، للحد من الانتشار الواسع للعدوى في مدن الصفيح المكتظّة فيها.

وتتيح هذه الخوذات، التي سبق أن استُعمِل مثلُها في دبي والصين وإيطاليا، قياس درجة حرارة عشرات الأشخاص في الدقيقة الواحدة، مما يُعتبَر رقماً قياسياً في هذا المجال. وقد تشكّل هذه الخوذات الوسيلة المناسبة للحدّ من انتشار جائحة كورونا في هذه المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 18 مليوناً.

وشرحت نيلو جاين، وهي متطوعة في منظمة "بهاراتيا جاين سانغاتانا"، أن "الطرق التقليدية لفحص الحرارة تستغرق وقتاً طويلاً". وقالت لوكالة "فرانس برس": "عندما تذهب إلى مدينة صفيح يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، يستغرق فحص حرارة 300 شخص ثلاث ساعات".

وأضافت جاين: "أما في حال استخدام الخوذات، فكل ما عليك أن تفعله هو أن تطلب من الناس الخروج من منازلهم وأن تقف أمامهم، ويمكنك تالياً فحص 6000 شخص في ساعتين ونصف الساعة".

موضوع يهمك أظهرت دراسة نشرتها "المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها" (سي. دي. سي) أمس الثلاثاء، أن عدد المصابين... إصابات كورونا أضعاف المُعلن عنها.. حتى 27 مرة بهذه المدينة فيروس كورونا

وكانت سلطات مدينة بومباي تلقت أربع "خوذات ذكية" تبلغ قيمتها 600 ألف روبية (نحو 8050 دولارا) هبة من مدينة بوني المجاورة التي اتخذت هي الأخرى تدابير للحجر المنزلي بهدف الحد من تفشّي الجائحة.

وباتت الهند، الجمعة، ثالث دولة تتجاوز عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكنّ عدداً من الخبراء يرون أن هذا الرقم أدنى بكثير من العدد الفعلي للمصابين نظراً إلى أن عدد الفحوص التي تجرى لا يزال ضعيفاً.

وتوفي أكثر من 28 ألف مصاب إلى اليوم، علماً أن ولاية ماهاراشترا (غرب الهند) التي تقع مدينة بومباي ضمنها، هي الولاية الأكثر تضرراً من الجائحة بعد نيودلهي وتاميل نادو (جنوب).