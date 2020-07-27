كورونا.. أدنى حصيلة إصابات بأميركا منذ أسبوعين والأعلى بالصين منذ مارس

سجّلت الولايات المتّحدة 55,187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات منذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الاثنين، فيما سجلت الصين 61 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو العدد الأعلى منذ مارس الماضي.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,229,624 إصابة.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 518 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 146,909 وفيات، وفق الجامعة ومقرّها مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

وهي المرّة الأولى منذ 13 يوليو التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفاً.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

بالمقابل فإنّ حوالي 1,28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

يأتي ذلك فيما قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، أمس الأحد، ارتفاعاً من 46 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن العدد الجديد هو الأكبر منذ السادس من مارس عندما جرى الإبلاغ عن 75 إصابة.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 41 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين و14 حالة في إقليم لياونينغ بشمال شرقي البلاد وحالتين بإقليم جيلين بينما ارتبطت الحالات الأربع المتبقية بأشخاص قادمين من الخارج.





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وقالت اللجنة إن الصين رصدت حتى أمس الأحد 83,891 إصابة مؤكدة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 306 وفيات و5480 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك مقابل 729 وفاة و6751 حالة إصابة بالإحصاء المعلن في اليوم السابق.

وسجلت المكسيك حتى الآن 390,516 حالة إصابة و43,680 وفاة بالفيروس.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.