الصحة العالمية ترحب بقرار السعودية بشأن الحج هذا العام

رحبت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بقرار السعودية حول حج هذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري عبر حساب المنظمة على "تويتر"، أعرب مجددا عن ترحيب منظمة الصحة العالمية بقرار السعودية بخصوص الحج هذا العام.

موضوع يهمك وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف... شاهد.. الحجاج يؤدون طواف القدوم والسعي وسط تباعد جسدي السعودية

وتابع "قرار السعودية يأتي للحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها".

هذا، وبدأ حجاج بيت الله الحرام الأربعاء، مناسكهم وسط ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية وبروتوكولات صحية من قبل الجهات المختصة في السعودية.

وعند تفويج ضيوف الرحمن إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في "البروتوكولات الوقائية لموسم حج 1441هـ"، واعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي، والتأكد من تطبيق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة من المشرفين، مع تعقيم منطقتي "الصحن" و"المسعى" قبل وبعد طواف كل فوج من أفواج حجاج بيت الله الحرام.

وقد انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ وقت مبكر وبحسب خطتها لموسم حج هذا العام من تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام بالإضافة إلى تنظيم حجاج بيت الله الحرام في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة وكذلك إدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب وتكثيف القوى العاملة سواء عن بعد أو داخل المسجد الحرام.