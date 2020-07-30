الهواء الطلق أفضل.. كورونا أشرس بالأماكن المغلقة

سؤال لطالما أرّق الكثيرين منذ بدء تفشي فيروس كورونا حول العالم.. هل يمكن لفيروس كورونا أن ينتشر عبر الهواء؟

الإجابة بحسب مسؤولي منظمة الصحة العالمية ولفيف من الأطباء والخبراء حول العالم: "نعم، من الممكن".

فقد اعترفت منظمة الصحة العالمية مؤخرا باحتمال انتشار كوفيد-19 في الهواء في ظروف معينة.

تشير حالات تفشي كوفيد-19 الأخيرة في الأماكن المغلقة المزدحمة - المطاعم والملاهي الليلية وتدريبات الفرق الموسيقية- إلى أن الفيروس يمكن أن ينتظر في الهواء لفترة تكفي لإصابة الآخرين، إذا لم يتم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي بدقة.

يقول الخبراء إن نقص التهوية في هذه الأماكن يساهم في الانتشار، وربما يسمح للفيروس بالبقاء في الهواء لفترة أطول من المعتاد.

وفي تقرير نشر في مايو، وجد الباحثون أن التحدث ينتج قطرات تنفسية يمكن أن تبقى في الهواء في بيئة مغلقة لحوالي من 8 إلى 14 دقيقة.

موضوع يهمك أظهر تعداد أجرته "فرانس برس"، الخميس، تسجيل أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم.وبحسب تعداد أعدته... أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم فيروس كورونا

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر الأشخاص المعرضين لخطر الانتشار عن طريق الجو هم الأطباء والممرضات، الذين يقومون بإجراءات متخصصة مثل إدخال أنبوب التنفس أو وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

وتوصي السلطات الطبية باستخدام كمامات واقية ومعدات أخرى عند القيام بهذه الإجراءات.

ويؤكد العلماء أن البقاء في الخارج أقل خطورة بكثير من الداخل لأن قطرات الفيروس تنتشر في الهواء النقي، ما يقلل من فرص انتقال كوفيد-19.