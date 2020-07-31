أشهر مختص أميركي بالمناعة ينصح بإضافة شيء آخر للكمامة

نصح مدير "المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية" في الولايات المتحدة، وهو الدكتور أنتوني فاوتشي، العضو بفريق عمل البيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا، إضافة "نظارات سباحة" أو غيرها من النظارات الواقيات للعينين إلى الكمامة، للتسلح بحماية كاملة تصدّ "كورونا" المستجد وتمنعه من التسلل إلى الجهاز التنفسي، والمضي بعدها إلى خلايا الرئتين ليتكاثر فيها، إلى أن يقضي على ضحيته.

يأتي ذلك فيما قال فاوتشي، الجمعة، إن العالم يشهد تطورا في اختبار اللقاحات المطورة، معرباً عن أمله بالتوصل إلى لقاح مع بداية فصل الشتاء، مؤكداً أن 30 ألف شخص سجلوا أنفسهم من أجل التجارب السريرية.

وعن النصيحة، قال الدكتور، الموصوف بأشهر مختص أميركي في علم المناعة، "إن المفترض حماية جميع الأسطح المخاطية"، أي الفم والأنف والعينين، شارحاً في مقابلة نجد فيديو لقسم منها، تعرضه "العربية.نت" الآن، بأن الحماية يجب أن تكون كاملة ضد الفيروس الذي بلغت إصاباته حتى صباح اليوم الجمعة أكثر من 17 مليونا و470 ألفا بالعالم، فيما يزيد قتلاه عن 675 ألفا، منهم 155.000 بالولايات المتحدة، مع 4 ملايين و640 ألف إصابة، وفق موقع worldometer الراصد نشاط الفيروس "الكوروني" لحظة بلحظة في كل الدول والمناطق.

واعترف الدكتور فاوتشي، البالغ 80 سنة، أنه لم يتم التوصية قبلا بالنظارات، "لأنه كان من السهل جدا على الناس تغطية (العينين) بقطعة قماش"، لكن يبدو أن القماش لا يكفي لمنع "كورونا" من الدخول عبر العينين، لذلك نصح بإضافة النظارات، والمعروفة باسم "غوغلز" goggles أو ما يشبهها إلى الكمامة لمزيد من الحماية، وشجع في المقابلة التطعيم ضد الإنفلونزا.