الصحة العالمية: آثار كورونا ستمتد لعقود وأسئلة كثيرة دون إجابة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في أنحاء العالم، الجمعة، بلغت أكثر من 292 ألف حالة.

وذكرت المنظمة في تقرير يومي أن أكبر الزيادات سجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وزاد عدد الضحايا بواقع 6812 وفاة اليوم.

ويعود الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية إلى 24 يوليو/تموز الحالي، حين وصل عدد الإصابات الجديدة إلى أكثر من 284 ألفاً. وارتفعت الوفيات بواقع 9753 في ذلك اليوم.

في سياق آخر، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.

جاءت تصريحاته أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة، وفقاً لما جاء في نشرتها. وقال تيدروس: "الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".

وتسببت الجائحة في وفاة أكثر من 670 ألفا منذ ظهورها في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما أصاب المرض أكثر من تجاوز 17 مليوناً.

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وهناك أكثر من 150 شركة أدوية وأبحاث تعمل على تطوير لقاحات للوقاية من المرض لكن منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي إن أول استخدام فعلي لها ليس متوقعاً قبل بداية العام المقبل.

وقال تيدروس اليوم الجمعة، إن على الرغم من أن المعرفة عن الفيروس الجديد زادت، لكن الكثير من الأسئلة لا تزال دون إجابة ولا يزال الأفراد معرضين للخطر من المرض.

وتابع: "النتائج المبكرة من دراسات الأجسام المضادة ترسم صورة ثابتة وهي أن أغلب شعوب العالم تبقى سريعة التأثر بهذا الفيروس، حتى في المناطق التي شهدت انتشاراً واسعاً للمرض".

وأضاف: "الكثير من الدول التي ظنت أنها تخطت الأسوأ، تكافح الآن في مواجهة بؤر تفش جديدة. وبعض الدول التي كان فيها تأثر الوباء أقل في الأسابيع الأولى، تشهد الآن أعداداً متزايدة لحالات الإصابة والوفيات".