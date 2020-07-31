كورونا يفظّع بإسرائيل: كل دقيقة إصابة والمجموع 70 ألفا

صحة إسرائيل ليست على ما يرام، والحالة "الكورونية" فيها بين الأسوأ كل يوم، إلى درجة أن وزارة الصحة أعلنت أن المستجد سجل 70.379 إصابة حتى الجمعة، منها 1.785 في آخر 24 ساعة، أي أكثر من شخص كل دقيقة.

السلطات الصحية أجرت 20.846 اختبارا الخميس وحده، اتضح منها أن 8.8% ممن خضعوا للاختبار مصابون بالفيروس الذي قتل 9 إسرائيليين بين الخميس والجمعة، فأصبح المجموع 503 وفيات، وفق ما ألمت به "العربية.نت" من الموقع الإنجليزي اللغة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الأوسع انتشارا بإسرائيل البالغ سكانها 9 ملايين.

وارد في الموقع أيضا أن الإصابات ما زالت ناشطة في 26.080 إسرائيليا، بينهم 740 يتلقون العلاج في المستشفيات، ومنهم 321 في حالة حرجة، و99 من هؤلاء يتنفسون عبر الأجهزة، لذلك تحتل إسرائيل المرتبة 33 عالميًا بتفشي الوباء، وتأتي خلف بوليفيا وأمام أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء تتضخم الاحتجاجات المناهضة للحكومة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد فشل حكومته في التعامل مع تداعيات الوباء، حتى إن بعض الأصوات علت و حرضت على اغتياله، فمضى إلى منصته في "تويتر" ورد بأن "هذه الدعوات لن توقفني" كما قال.