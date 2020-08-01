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احتجاج في ألمانيا ضد إعادة فرض الإغلاق بسبب كورونا

المصدر: برلين - أسوشييتد برس
احتجاج ضد إجراءات كورونا في برلين
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تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة الألمانية برلين، السبت، ضد إعادة فرض قيود فيروس كورونا مطالبين السلطات بإعلان "نهاية الوباء"، في الوقت الذي أعربت فيه السلطات عن قلقها بشأن زيادة الإصابات الجديدة.

وجاب المتظاهرون الذين ارتدى بعضهم الكمامات وسط مدينة برلين من بوابة براندنبورغ قبل التجمع في شارع واسع يمر عبر حديقة تيرغارتن.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات، مثل: "كورونا، إنذار كاذب"، "نحن مضطرون لارتداء كمامة"، "مناعة طبيعية بدلاً من التطعيم"، و"أوقفوا ذعر كورونا- إعادة الحقوق الأساسية".

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وهتفوا: "نحن هنا وسنهتف بصوت عال، لأننا محرومون من حريتنا".

وجرى الإعداد للمظاهرة التي تحمل عنوان "نهاية الوباء - يوم الحرية" منذ أسابيع ولقيت مشاركة من مختلف أنحاء ألمانيا. واستخدمت الشرطة الأبواق لحث المشاركين على الحفاظ على القواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

كلمات دالّة

#ألمانيا, #كورونا, #برلين
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