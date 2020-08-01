احتجاج في ألمانيا ضد إعادة فرض الإغلاق بسبب كورونا

تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة الألمانية برلين، السبت، ضد إعادة فرض قيود فيروس كورونا مطالبين السلطات بإعلان "نهاية الوباء"، في الوقت الذي أعربت فيه السلطات عن قلقها بشأن زيادة الإصابات الجديدة.

وجاب المتظاهرون الذين ارتدى بعضهم الكمامات وسط مدينة برلين من بوابة براندنبورغ قبل التجمع في شارع واسع يمر عبر حديقة تيرغارتن.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات، مثل: "كورونا، إنذار كاذب"، "نحن مضطرون لارتداء كمامة"، "مناعة طبيعية بدلاً من التطعيم"، و"أوقفوا ذعر كورونا- إعادة الحقوق الأساسية".

موضوع يهمك أعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا، أن العلماء يقومون بتطوير رذاذ "يمكن أن يوقف" انتشار فيروس كورونا، عند رشه... علماء يطورون رذاذاً يمكن أن يوقف انتشار كورونا فيروس كورونا

وهتفوا: "نحن هنا وسنهتف بصوت عال، لأننا محرومون من حريتنا".

وجرى الإعداد للمظاهرة التي تحمل عنوان "نهاية الوباء - يوم الحرية" منذ أسابيع ولقيت مشاركة من مختلف أنحاء ألمانيا. واستخدمت الشرطة الأبواق لحث المشاركين على الحفاظ على القواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.