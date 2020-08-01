حالات كورونا تعاود الارتفاع بفرنسا.. وإصابات قياسية بلبنان

أشار إحصاء لوكالة "رويترز" اليوم السبت إلى أن أكثر من 17.46 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 674935 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلةً 152429 حالة وفاة وأربعة ملايين و510793 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلةً 92475 حالة وفاة ومليوني 610102 ‬حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلةً 35747 حالة وفاة ومليون638870 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلةً 13963 حالة وفاة و839981 حالة إصابة.

أكثر من 1400 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

وسجّلت الولايات المتّحدة الجمعة 1442 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وهذا رابع يوم على التوالي تسجّل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة.

كذلك، سجّلت البلاد 69160 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركيّ منذ بداية الوباء أكثر من 4.5 ملايين.

المكسيك تتجاوز بريطانيا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 46688 حالة يوم الجمعة لتحتل المكسيك المركز الثالث في أكبر عدد من حالات الوفاة جراء تلك الجائحة على مستوى العالم متفوقة على بريطانيا طبقاً لإحصاء وكالة "رويترز".

وسجلت وزارة الصحة 8458 حالة إصابة جديدة بكورونا مسجلةً رقماً قياسياً في حالات الإصابة اليومية، إضافة إلى 688 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 424637 حالة والوفاة إلى 46688.

وبذلك تتخطى المكسيك بريطانيا في عدد وفيات كورونا. وسجلت بريطانيا 46084 وفاة وما يزيد على 303 آلاف إصابة، وفقاً لبيانات جامعة جون هوبكنز.

ويقول مسؤولون بالمكسيك إن انتشار الوباء أكبر كثيراً على الأرجح من الأرقام الرسمية.

البرازيل تسجل 52383 إصابة و1212 وفاة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الجمعة تسجيل 52383 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية إضافةً إلى1212 حالة وفاة.

وطبقاً لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 92475 حالة.

فرنسا تسجل أكثر من 1300 إصابة جديدة

من جانبها، سجلت السلطات الصحية الفرنسية الجمعة1346 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 187919 حالة.

والجمعة هو اليوم الثالث على التوالي الذي يزيد فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة عن 1300 في أعلى معدل منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إنه يوجد 371 شخصاً في وحدات الرعاية المركزة بسبب المرض بما يشكل انخفاضاً بـ10 مرضى عن الرقم السابق.

مصر تسجل أقل عدد حالات منذ مايو

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الجمعة تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، انخفاضاً من 401 إصابة و46 وفاة الخميس.

وهذا أقل عدد إصابات تسجله البلاد منذ الثالث من مايو/أيار الماضي عندما سجلت 272 إصابة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالة تم شفاؤها، و4805 حالة وفاة".

لبنان يسجل زيارة قياسية

موضوع يهمك صحة إسرائيل ليست على ما يرام، والحالة "الكورونية" فيها بين الأسوأ كل يوم، إلى درجة أن وزارة الصحة أعلنت أن المستجد سجل... كورونا يفظّع بإسرائيل: كل دقيقة إصابة والمجموع 70 ألفا فيروس كورونا

من جهته، سجل لبنان 224 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ما دفع السلطات لفرض حظر جزئي جديد على مستوى البلاد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 4555 حالة وحالات الوفاة إلى 61.

يذكر أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجلة يومياً في لبنان الـ200 حالة.