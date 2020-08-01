اتفاق أميركي على 100 مليون جرعة لقاح كورونا.. وقفزة بالوفيات

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن شركتي أدوية كبيريتين ستزودان الحكومة الأميركية بمئة مليون جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا، وذلك مع توقع أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفيات خلال الأسابيع المقبلة، فيما وصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 153,882 حالة.

وتدعو الاتفاقية الحكومة الأميركية إلى دفع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لشركتي "سانوفي" الفرنسية لصناعة الأدوية و"غلاكسو سميث كلاين" البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 500 مليون جرعة أخرى.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترمب الذي يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح لمرض كوفيد-19 في السوق بحلول نهاية 2020.

يأتي ذلك فيما أشار إحصاء لـ"رويترز" إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد 1453 حالة على الأقل يوم الجمعة في أكبر زيادة يومية منذ 27 مايو ليصل مجمل عدد حالات الوفيات إلى 153882 حالة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 669,86 حالة على الأقل ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 4.58 مليون حالة في الوقت الذي لم تعلن فيه حكومات محلية بعد تقريرها.

وكانت تلك أكبر زيادة في عدد حالات الوفاة اليومية منذ ارتفاع عدد حالات الوفاة 1484 في 27 مايو.

موضوع يهمك أشار إحصاء لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إلى أن أكثر من 17.46 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم،... حالات كورونا تعاود الارتفاع بفرنسا.. وإصابات قياسية بلبنان فيروس كورونا

وخلال شهر يوليو، زادت حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة 1.87 مليون حالة أو 69% وحالات الوفاة بواقع 25,770 حالة أو 20%. وارتفعت حالات الإصابة في يونيو 835 ألف حالة وحالات الوفاة 22,322 حالة.

وأعلنت أربع ولايات أميركية عن زيادات قياسية في عدد حالات الوفاة يوم الجمعة من بينها فلوريدا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة نقطة ساخنة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

ويرتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أوائل يونيو. وتوفي أميركي كل دقيقة تقريبا بسبب كوفيد-19 يوم الأربعاء.