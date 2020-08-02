حالة تأهب قصوى في اليونان بسبب زحمة المصطافين وسط كورونا

كانت السلطات اليونانية في حالة تأهب قصوى، أمس السبت، حيث تسببت موجة حر في زيادة أعداد الراغبين في النزول إلى البحر والمصطافين الذين تدفقوا على الشواطئ في جميع أنحاء البلاد وسط جائحة فيروس كورونا.

وشوهدت حشود على شواطئ العاصمة أثينا، حيث من المتوقع أن تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت هناك أيضاً طوابير كبيرة في ميناء بيريوس القريب، حيث تنقل العبارات السكان والسياح إلى الجزر المتعددة في البلاد.

موضوع يهمك أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز"، السبت، أن أكثر من 17.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن... نصف مليون حالة كورونا بجنوب إفريقيا.. والوباء يتراجع بمصر فيروس كورونا

وقام المسؤولون بتوقيع غرامات بسبب الاكتظاظ تتراوح بين 5000 إلى 25 ألف يورو (5890 دولاراً و29450 دولاراً) على الشركات التي تقوم بتشغيل الشواطئ.

ويمكن أن يواجه المشغلون أيضاً حظراً تجارياً لمدة تصل إلى 20 يوماً إذا خالفوا قيود فيروس كورونا.

ويتم تطبيق هذا الإجراء مع استمرار ارتفاع العدد اليومي للإصابات الجديدة في البلاد. وتم تسجيل 78 حالة مؤكدة يوم الجمعة، بما في ذلك ثلاث حالات وفاة.