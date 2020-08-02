نصف مليون حالة كورونا بجنوب افريقيا.. والوباء يتراجع بمصر

أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز" السبت أن أكثر من 17.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 680146 شخصا توفوا جراء الوباء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلةً 153888 حالة وفاة وأربعة ملايين و578778 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلةً 93563 حالة وفاة ومليوني و700 ألف حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلةً 36511 حالة وفاة ومليون و695988 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلةً 13963 حالة وفاة و839981 حالة إصابة.

المكسيك تسجل 9556 إصابة جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك السبت تسجيل 9556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 784 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى434193 حالة والوفاة إلى 47472.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

البرازيل تسجل 1088 وفاة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت تسجيل 45392 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى 1088 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 93563 حالة.

استمرار تراجع الوباء في مصر

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في مصر السبت تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة، نزولاً من 321 حالة إصابة و31 وفاة الجمعة مع استمرار التراجع في معدلات الإصابة والوفاة بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و 4834 حالات وفاة".

الإصابات تتجاوز نصف مليون في جنوب إفريقيا

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد عتبة 500 ألف، ما يجعلها البلد الأكثر تضرراً في القارة الافريقية.

وصارت جنوب إفريقيا بؤرة الوباء في القارة بعد تسجيلها أكثر من نصف إجمالي الإصابات فيها.

وقال وزير الصحة زويلي مخيزي في تقريره اليومي حول آخر التطورات المرتبطة بالوباء "تجاوزت جنوب إفريقيا اليوم عتبة نصف مليون إصابة، بإجمالي 503290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19".

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن 8253، رغم رصد باحثين محليين ارتفاعا بنسبة 60% في إجمالي عدد الوفيات الطبيعية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يرجح أن العدد المعلن أقل بكثير من الفعلي.

تراجع الإصابات اليومية في إيطاليا

موضوع يهمك تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة الألمانية برلين، السبت، ضد إعادة فرض قيود فيروس كورونا مطالبين السلطات بإعلان "نهاية... احتجاج في ألمانيا ضد إعادة فرض الإغلاق بسبب كورونا فيروس كورونا

من جهة أخرى، تراجعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أقل من 300 لأول مرة منذ ثلاثة أيام، بعد أن أثارت موجة من الإصابات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد مخاوف بين خبراء الصحة.وقالت

وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 295 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 247832.

وجاء في التقرير الأسبوعي للوزارة ظهور 123 بؤرة للعدوى في جميع أنحاء إيطاليا الأسبوع الماضي.

وبخمس وفيات جديدة، بلغ إجمالي الوفيات المؤكدة بكورونا في إيطاليا أكثر من 35 ألف السبت.