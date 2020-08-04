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إصابات كورونا تتجاوز 18.3 مليون والوفيات تقارب 693 ألفا

المصدر: رويترز
فحوص ضد كورونا في فيتنام
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أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 692854 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

من ولاية تكساس الأميركية من ولاية تكساس الأميركية


وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 155937 وفاة وأربعة ملايين و734246 إصابة.

من البرازيل من البرازيل


وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 94665 وفاة ومليونين و750318 إصابة.

من الهند من الهند


وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليونا و803695، لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 38135 وفاة.

من موسكو من موسكو


وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 856264، وإن لم تتجاوز وفياتها 14207.

من جنوب إفريقيا من جنوب إفريقيا


وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب إفريقيا بواقع 516862 إصابة، لكن حصيلة الوفيات اقتصرت على 8539.

من المكسيك من المكسيك


وأزاحت المكسيك بريطانيا من المرتبة الثالثة بقائمة الوفيات بعد أن قفزت الحالات إلى 48012، لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات بعد تسجيلها 443813.

من لندن من لندن


وتراجعت بريطانيا إلى المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد بلوغ مجمل حالاتها 46210، بينما احتلت المرتبة التاسعة في قائمة الإصابات بواقع 336258.

من إيطاليا من إيطاليا


وجاءت إيطاليا إلى المرتبة الخامسة بقائمة الوفيات بتسجيلها 35166 حالة، غير أنها جاءت في المركز الخامس عشر بقائمة الإصابات بواقع 248229.

من فرنسا من فرنسا


أما فرنسا فكانت سادس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 30265 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الثامن عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 219960.

من إسبانيا من إسبانيا


وحلت إسبانيا في المرتبة السابعة بقائمة الوفيات مع تسجيلها 28472 وفاة، لكنها جاءت في المركز الحادي عشر من حيث الإصابات بتسجيل 314908 إصابات.

كلمات دالّة

#أميركا, #الهند, #كورونا, #جنوب إفريقيا
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