الهند: تجاوز عدد الإصابات اليومية بكورونا 50 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 52 ألفاً و50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة مليوناً و856 ألفاً و754 حالة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزارة أنه تم تسجيل 803 حالات وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 38 ألفاً و938 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثالث دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بمرض "كوفيد - 19"، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما أنها الخامسة من حيث أعداد الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية السبت أن البلاد سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 740 وفاة جديدة جراء الفيروس و49310 إصابات جديدة.

لكن العديد من الخبراء يقولون إنه مع الأعداد المنخفضة للاختبارات، قد يكون نطاق انتشار الوباء في ثاني أكبر دولة في العالم لجهة عدد السكان أسوأ بكثير مما تم تسجيله رسميًا.

ربع سكان العاصمة مصابون

والأسبوع الجاري، أظهرت دراسة حول الأجسام المضادة مدعومة من الحكومة أن ما يقرب من ربع الأشخاص في العاصمة نيودلهي أصيبوا بالفيروس، أي أكثر من العدد الرسمي بنحو 40 مرة.

فرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أواخر آذار/مارس، لكنّ تم تخفيفها بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة لتقليل التبعات الاقتصادية المدمرة.

تشديد القيود

وفي شكل مستقل عن الحكومة الفيدرالية، شدّدت الولايات القيود مع ارتفاع أعداد الإصابات، بما في ذلك في بنغالور وبيهار والبنغال الغربية وكشمير وأجزاء من تاميل نادو.

وذكرت تقارير أنّ ولاية كيرالا الجنوبية، التي تم الإشادة بها في وقت سابق على أنها قصة نجاح والتي فرضت قيوداً جزئية، قد تقرر الاثنين فرض إغلاق كامل على مستوى الولاية للسيطرة على تفشي الوباء.