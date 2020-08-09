السعودية تسجل 1428 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1599

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1428) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1599) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (252,039) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/JnUNFWbd2j — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 9, 2020

أعلنت وزارة الصحة⁩ في السعودية عن تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩، ووفاة 37 شخصا، وتعافي 1599 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 252,039 حالة.

وجدد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام، تزامناً مع عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، قائلا "سلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي".

وقال الربيعة: "نعود لأعمالنا وخدمة وطننا، وشعارنا: ألبسُ كمامتي، لن أصافح، أتركُ مسافة كافية".

وكانت الصحة السعودية قد دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، باعتبار ذلك أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما ألزمت كل شخص عند خروجه من المنزل بارتداء كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.