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ألف وفاة بفيروس كورونا في الهند مع 62 ألف إصابة جديدة

المصدر: نيودلهي - أسوشييتد برس
أسرة لمرضى كورونا في ملعب مغلق
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سجلت الهند 1007 حالات وفاة قياسية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بمقدار 62064 حالة أخرى. وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 44386 اليوم الاثنين.

طاقم طبي طاقم طبي

وبلغ عدد الحالات الإيجابية المبلغ عنها حتى الآن 2،215،074. ولا يزال ما لا يقل عن 634935 مريضا يخضعون للعلاج.
وسجلت الهند أكثر من 60 ألف حالة إصابة بالفيروس يوميًا في الأيام الأربعة الماضية وإصابات أكثر من أي دولة أخرى في العالم لمدة ستة أيام متتالية. بلغ متوسط عدد الحالات الجديدة نحو 50 ألف إصابة يوميًا منذ منتصف يونيو حزيران.

كورونا من الهند كورونا من الهند

ولا تزال حالات العدوى في الهند مركزة في 10 ولايات تحتل نحو 80٪ من الحالات الجديدة.
ولدى الهند ثالث أكبر عدد حالات اصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. لديها خامس أكبر عدد من الوفيات، لكن معدل الوفيات بها البالغ نحو 2 ٪ أقل بكثير من أميركا والبرازيل.

كلمات دالّة

#الهند, #كورونا

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