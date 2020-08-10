إصابة نجم هوليوود أنطونيو بانديراس بفيروس كورونا

أعلن الممثل الإسباني نجم هوليوود أنطونيو بانديراس، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا. وبانديراس هو آخر نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس المستجد.

النجم توم هانكس كان أول نجم هوليوودي يصاب بالفيروس، مارس الماضي، وانتقلت إليه العدوى خلال مشاركته في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي في أستراليا.

وعودة إلى بانديراس، فقد أعلن أن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد وأنه في الحجر الصحي.

وكتب بانديراس (60 عاما) على "تويتر": أود أن أضيف أنني بخير نسبيا، أنا فقط أشعر بإرهاق أكثر من المعتاد وأثق أنني سأتعافى في أقرب وقت ممكن.

ومازال النجم الهوليوودي، توم هانكس، وزوجته الممثلة ريتا ويلسون تحت الأنظار منذ إعلان إصابة الثنائي بفيروس كورونا المستجد، حتى تفاصيل رحلة العلاج، وصولا إلى الشفاء.

وقرر الثنائي التبرع بدمهما بعد تعافيهما من مرض "كوفيد 19" من أجل تطوير لقاح لفيروس كورونا.

ووفقا لمجلة "فاريتي" الأميركية، فقد أعلن توم هانكس وزوجته التبرع بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا، بعدما علما أن جسديهما يحملان الأجسام المضادة للفيروس.